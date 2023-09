Juve-Lazio 3-1 LIVE | Vlahovic cala il tris | eurogol del serbo

(Di sabato 16 settembre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.3-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Tiro Kostic – Punizione dalla destra, anticipato Bremer ma raccoglie Kostic al limite. Sinistro ad incrociare smanacciato in angolo da Provedel ma anche in questo caso gioco fermo per una posizione di offside di Bremer. 5? Occasione Chiesa –che procede con la manovra a sinistra. Kostic col tacco per Chiesa, che arriva in corsa e prova a calciare ...

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato a DAZN al termine del primo tempo della sfida contro la. La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tra Juventus edà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri invece vuole ... Dubbi sul pallone di McKennieLa Juventus è in vantaggio 2 - 0 all'intervallo della partita contro la. Un ottimo avvio di gara della squadra di Massimiliano Allegri, ma non sono mancate le ...

Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO 2-0 (10' Vlahovic, 26' Chiesa) FORMAZIONI UFFICIALI ...59' - Doppio cambio nella Juventus: escono Miretti e Kostic, entrano Fagioli e Cambiaso. 58' - Occasione Lazio! Luis Alberto pesca in area Felipe Anderson, il brasiliano ... Per Rovella si tratta dell'esordio in maglia biancoceleste per l'ex Juve.