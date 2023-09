Juve-Lazio 2-0 LIVE | miracolo di Provedel su Rabiot

Dubbi sul pallone di McKennieLa Juventus è in vantaggio 2 - 0 all'intervallo della partita contro la. Un ottimo avvio di gara della squadra di Massimiliano Allegri, ma non sono mancate le ...Juventus -, i tifosi, durante la partita casalinga contro la squadra di Sarri hanno espresso il loro parere su un giocatore. alla fine del primo tempo, con un doppio vantaggio della squadra di Allegri. I ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Vlahovic, Chiesa, McKennie FLOP: Immobile, Romagnoli VOTI: a ...In particolare, nel nostro Paese sono state l' Inter e laa vedersi private di due barometri come Brozovic e Milinkovic Savic. L'elenco dei nuovi volti del calcio saudita potrebbe continuare a ...

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani ...47' - Punizione dalla destra di Chiesa che cerca Bremer sul secondo palo, il difensore brasiliano non riesce a impattare la sfera per una questione di centimetri. 46' - Doppio ...