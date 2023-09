Juve-Lazio 2-0 LIVE | Immobile vicino a riaprire la partita

(Di sabato 16 settembre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Tiro Kostic – Punizione dalla destra, anticipato Bremer ma raccoglie Kostic al limite. Sinistro ad incrociare smanacciato in angolo da Provedel ma anche in questo caso gioco fermo per una posizione di offside di Bremer. 5? Occasione Chiesa –che procede con la manovra a sinistra. Kostic col tacco per Chiesa, che arriva in corsa e prova a calciare ...

Juventus -, i tifosi, durante la partita casalinga contro la squadra di Sarri hanno espresso il loro parere su un giocatore. alla fine del primo tempo, con un doppio vantaggio della squadra di Allegri. I ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Vlahovic, Chiesa, McKennie FLOP: Immobile, Romagnoli VOTI: a ...In particolare, nel nostro Paese sono state l' Inter e laa vedersi private di due barometri come Brozovic e Milinkovic Savic. L'elenco dei nuovi volti del calcio saudita potrebbe continuare a ...La Juventus torna in campo contro ladell'ex Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium in scena la gara travalevole per la quarta giornata di Serie AUn buon primo tempo per la Juventus, abile a non dare spazi alla manovra dellae a colpire. Biancocelesti in difficoltà, ingabbiati dalle ...

LIVE Juve-Lazio 2-0: Vlahovic e Miretti cercano il tris bianconero La Gazzetta dello Sport

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani ...JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani ...47' - Punizione dalla destra di Chiesa che cerca Bremer sul secondo palo, il difensore brasiliano non riesce a impattare la sfera per una questione di centimetri. 46' - Doppio ...