Juve-Lazio 1-0 LIVE | Vlahovic firma il vantaggio bianconero | due occasioni per raddoppiare

(Di sabato 16 settembre 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Tiro Kostic – Punizione dalla destra, anticipato Bremer ma raccoglie Kostic al limite. Sinistro ad incrociare smanacciato in angolo da Provedel ma anche in questo caso gioco fermo per una posizione di offside di Bremer. 5? Occasione Chiesa –che procede con la manovra a sinistra. Kostic col tacco per Chiesa, che arriva in corsa e prova a calciare ...

La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tra Juventus edà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri invece vuole ...All'Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. TORINO - Si prepara a tornare in campo la Juventus dopo la sosta nazionali con il delicato impegno dello Stadium contro ladel'ex Maurizio Sarri. A pochi minuti dal fischio d'inizio ha parlato a Dazn il ds bianocnero Cristiano Giuntoli che ha affrontato i temi relativi a Pogba e Bonucci. Giuntoli spiega: "Pogba ...

La Juventus sblocca subito la gara dell’Allianz contro la Lazio. Al 10’ McKennie sfugge sulla fascia destra, l’americano serve Locatelli che va al cross in area falla trequarti. Vlahovic taglia perfet ...13' - Ancora Juventus! Gatti scippa il pallone a Zaccagni sulla bandierina e crossa forte verso il primo palo, la difesa della Lazio libera con qualche affanno. 10' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA JUVENTUS ...Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, ...