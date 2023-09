Juve-Lazio 1-0 LIVE | la sblocca Vlahovic!

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...TORINO - Si prepara a tornare in campo la Juventus dopo la sosta nazionali con il delicato impegno dello Stadium contro ladel'ex Maurizio Sarri. A pochi minuti dal fischio d'inizio ha parlato a Dazn il ds bianocnero Cristiano Giuntoli che ha affrontato i temi relativi a Pogba e Bonucci. Giuntoli spiega: "Pogba ...La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tra Juventus edà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri invece vuole ...All'Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...

Diretta Juve-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Diretta Juve-Lazio 0-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Tra poco meno di un’ora è in programma il fischio d’inizio di Juventus-Lazio, gara valida per la 4° giornata di Serie A. Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, è intervenu ...Federico Chiesa, che oggi partirà titolare nel big match Juventus-Lazio, è stato premiato all'Allianz Stadium a pochi minuti dal fischio iniziale. E' lui infatti il giocatore scelto come EA MVP del ...Juve-Lazio, la carica di Caicedo per il match: il post social. L’ attaccante è rimasto legatissimo al club biancoceleste Caicedo, rimasto legatissimo alla Lazio, ha pubblicato un tweet in cui informa ...