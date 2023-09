Juve-Lazio 0-0 LIVE

TORINO - Si prepara a tornare in campo la Juventus dopo la sosta nazionali con il delicato impegno dello Stadium contro ladel'ex Maurizio Sarri. A pochi minuti dal fischio d'inizio ha parlato a Dazn il ds bianocnero Cristiano Giuntoli che ha affrontato i temi relativi a Pogba e Bonucci. Giuntoli spiega: "Pogba ...... ovvero con l'esonero nonostante il campionato vinto: 'Se provo emozione per il ritorno qui Le emozioni le provo col Napoli, qui non tanto - ha risposto il tecnico della- Ho fatto una sola ...... ha parlato a DAZN prima dell'inizio del match contro laWeston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato a DAZN prima dell'inizio del match contro la. POGBA ...È quanto dichiarato dal tecnico dellaMaurizio Sarri ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida in programma all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. (Segue servizio completo) ...

LIVE Alle 15 Juve-Lazio, le ufficiali: Allegri recupera Chiesa, Sarri sceglie Kamada La Gazzetta dello Sport

Diretta Juve-Lazio: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Intervenuto pochi istanti prima della sfida tra Juventus e Lazio, Cristiano Giuntoli ha analizzato il momento dei bianconeri ai microfoni di DAZN. In particolare, il direttore della Juventus ha ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: la moviola di Juve-Lazio L’episodio chiave... Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del ...Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, ...