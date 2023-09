Juve | Giuntoli | «Caso Pogba? Una situazione spiacevole Su Bonucci…»

(Di sabato 16 settembre 2023) Cristiano, Football Director dellantus, ha parlato prima dell’inizio del match tra bianconeri e Lazio Cristiano, Football Director dellantus, ha parlato prima dell’inizio del match tra bianconeri e Lazio.– «E’ unama ho visto i ragazzi concentrati, si sono presentati bene al rientro dalle Nazionali e sono sereni». COME SI PONE LA SOCIETA’ – «Aspettiamo gli esiti finali e decideremo insieme all’agente del giocatore». BONUCCI – «Non mi piace parlare fuori dalle sedi opportune. Non commentiamo gli altri, siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati».

spiega: "Pogba Situazione spiacevole ma ho visto i ragazzi concentrati, si sono presentati bene al rientro dalle nazionali e sono sereni. Aspettiamo gli esiti finali e decideremo insieme ...Bonucci dice di sentirsi tradito e umiliato dallache, prima della visita die Manna a casa sua nel mese di luglio, non gli aveva mai comunicato l'intenzione di interrompere il rapporto ......sonda il mercato alla ricerca di una opportunità per regalare ad Allegri un calciatore ... Nel 2016 il calciatore fece anche le visite mediche con laed era soltanto in attesa della firma ...Ronaldo, Allegri e- Calciomercato.itCome noto, l'ex capitano della Juventus ha deciso di agire per vie legali facendo causa al club bianconero. Nella conferenza stampa pre- Lazio, il ...

Il Napoli lo volle accanto a Sarri, la Juve con Allegri: il duello in panchina visto da Giuntoli La Gazzetta dello Sport

Sarri, Giuntoli e Juve-Lazio: quella frase di luglio che ora torna d’attualità Tuttosport

Intervenuto pochi istanti prima della sfida tra Juventus e Lazio, Cristiano Giuntoli ha analizzato il momento dei bianconeri ai microfoni di DAZN. In particolare, il direttore della Juventus ha ...Qualora l'Italia si qualificasse, ovviamente. Bonucci dice di sentirsi tradito e umiliato dalla Juve che, prima della visita di Giuntoli e Manna a casa sua nel mese di luglio, non gli aveva mai ...Il ds ha parlato prima della sfida contro la Lazio affrontando le questioni relative al centrocampista francese e all'ex difensore bianconero: ecco cosa ha detto ...