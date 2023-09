(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo Bonucci,Cristianoha deciso di fareallantus per i 19,9 milioni arretrati dalla manovra stipendi Dopo Bonucci,Cristianoha deciso di fareallantus per i 19,9 milioni arretrati dalla manovra stipendi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bianconero deve ancora ricevere dal club bianconero per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid. Cristiano, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali.

Dopo Bonucci,Cristiano Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus per i 19,9 milioni arretrati dalla manovra stipendi Dopo Bonucci,Cristiano Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus per i 19,9 milioni arretrati dalla manovra stipendi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bianconero deve ancora ...Ronaldo intraprende azioni legali . Dybala ha trovato accordo con lasugli stipendi . Bonucci il primo a far causa al club bianconero. Il primo a riportare Madama in aula è stato Leo ...Mancherà alla Lazio, di cui è stato una leggenda, eallaperché un giocatore come lui fa la differenza in tutte le big, ai bianconeri come all'Inter o al Milan. Meno male lo abbiamo noi ......gli dovrà i 3 milioni di euro) mettendo da partela questione del mancato prolungamento del contrato L'attaccante non denuncerà il suo vecchio club, a differenza invece di un altro ex: si ...

Juve, una grana tira l'altra: anche Ronaldo fa causa ai bianconeri - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, anche Ronaldo fa causa ai bianconeri: le ultime Calcio News 24

