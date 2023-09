Jovetic sul derby | «Che bello veder giocare Leao»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 settembre 2023) Stefan, ex attaccante di Fiorentina e Inter, ha parlato a Gazzetta.it in vista deltra Inter e Milan Stefan, ex attaccante con un passato in Serie A, ha parlato a Gazzetta.it in vista deltra Inter e Milan. Le sue dichiarazioni: «Il? È sempre affascinante, con tanti giocatori di alto livello. E poi con Inter e Milan in testa alla classifica mi sembra che la lotta al vertice sia subito interessante. Vedo tanto equilibrio. Lautaro è sempre più decisivo, come Giroud del resto. E poi è sempre un piacere. Insomma, vedo tanto equilibrio per questa sfida. E comunque è pesto per fare previsioni per lo scudetto».