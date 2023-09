Jon Moxley | “Vince McMahon mi aveva dato per scontato”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 16 settembre 2023) Durante una recente intervista con Rick Ucchino per “Cincinnati’s ESPN 1530” l’AEW International Champion Jonha parlato di diverse cose, entrando nello specifico sulla sua ultima conversazione cone discutendo del suo match contro Orange Cassidy ad All Out avvenuto all’inizio del mese. Le ultime parole di“Sono molto orgoglioso del nostro lavoro, della nostra etica lavorativa, degli standard che ci siamo imposti e del modo in cui facciamo il nostro mestiere. Il lato negativo di essere uno di quei ragazzi affidabili, sempre presenti è che è molto facile darti per. Durante l’ultima conversazione che ho avuto con, mi ha detto chiaramente ‘ti abbiamoper’ Se vuoi ...