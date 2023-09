Italvolley | la finale di Anastasi | ' Gli Azzurri si esaltano sempre | ma temo il muro polacco'

L 'Italia l'ha portata all'oro europeo, a Vienna 1999. La Polonia al bronzo, nel 2011. L'una (due volte) e l'altra le ha guidate alla conquista della World League. Nessuno può parlare di questacon maggior cognizione di causa di Andrea Anastasi. E pochi sanno meglio di lui come si vince un Europeo. Probabilmente nessuno, giacché ha trionfato come giocatore, nel 1989 a Stoccolma, ed è ...'Faremo fatica a dormire, unaè sempre unama siamo carichi. Affronteremo la partita di domani come sappiamo fare. La vicinanza del nostro pubblico la sentiamo, durante l'inno ieri ho ...Per provare a mettere in bacheca l'ottavo titolo continentale, l'dovrà attingere a ogni ... Rispetto allamondiale di un anno fa, sono cambiate sia l'Italia che la Polonia, "ma noi ...L'ultima affermazione dell'nei Campionati Europei maschili del 2023 è un esempio ... Sconfiggendo la Francia con un netto 3 - 0, gli Azzurri si sono guadagnati un posto nella, ...

Nel giorno della finale contro la Polonia, parla il nuovo allenatore del Busto Arsizio: "Il muro-difesa era una lacuna storica, adesso è un punto di forza" ...di Giannino Ruzza Roby Russo, ci sarà o non ci sarà, nella finale degli Europei di volley in programma domani sera alle 21,15 al Pala Eur di Roma contro la Polonia di Grbic Difficile stabilirlo dopo ...