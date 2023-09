(Di sabato 16 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lasi prende la sua vendetta e scalza l'Italia dald'. In un PalaEur con 11.300 spettatori (record d'incasso), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri non riescono a bissare il trionfo di due anni fa a Katowice e cedono lo scettro continentale alla squadra guidata da Nikola Grbic. Per laè il secondo Europeo dopo quello vinto nel 2009, ma è anche la rivincita sugli azzurri di Fefè De Giorgi a 12 mesi dalla finale mondiale persa sempre a Katowice. Le lacrime davanti al proprio pubblico stavolta sono azzurre: 3-0 il finale di Roma, con parziali di 25-20, 25-21, 25-23 a favore dei polacchi.In questo 2023 le due nazionali si erano già affrontate due volte, la prima a giugno a Rotterdam nella Volleyball Nations League – successo della ...

ROMA " La Polonia si prende la sua vendetta e scalza l'Italia dal trono d'Europa. In un PalaEur con 11.300 spettatori (record d'incasso), sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio ...medaglia d'argento, la Polonia si consacra campione d'Europa a Roma con un netto 3 - 0. ... attacca "solo" 14 palloni, ma ne mette7. Più un ace e un muro. HUBER 8,5. In Italia quel nome ...Un quarto posto che non va proprioe che ha acceso i riflettori su una crisi interna che fa il ... E ad accendere i riflettori su quello che sta accadendo realmente dietro le quinte dell'...... ci sono gli Stati Uniti nei quarti di finale - Verstappen da record, decima vittoria consecutiva - Paura e sollievo per Bagnaia, in Spagna vince Espargaro -dal podio, ko anche contro ...

Italvolley giù dal trono, Polonia campione d’Europa Notiziario USPI