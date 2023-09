Italia-Polonia oggi in tv in chiaro | canale Rai | orario e diretta streaming finale Europei volley 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) L’attesa è finita perdel Campionato Europeo maschile. L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 16 settembre al PalaLottomatica di Roma. L’di Fefè De Giorgi e ladi Nikola Grbic si sfidano per l’ottantaseiesima volta con 35 vittorie azzurre e 50 della. Due i precedenti nel: il primo a Rotterdam in VNL e il secondo al Memorial Wagner a Cracovia. Nella prima occasione, il 25 giugno, i polacchi si sono imposti 3-1 mentre con lo stesso risultato il 20 agosto insono stati gli azzurri a far festa. La partita sarà trasmessa ininsu RAI 1 con telecronaca di Maurizio Colantoni e commento di Andrea Lucchetta. Ma anche su SKY ...