Italia-Polonia | finale Europei pallavolo 2023

(Di sabato 16 settembre 2023) A Roma la sfida che assegna il titolo continentalein campo a Roma per ladeglimaschili didavanti al Palaeur gremito, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere al match.avanti 1-0 dopo il primo set. Laparte fortissimo, il servizio di Huber crea danni enormi: 4-0 e inizio complicato per gli azzurri. L’prova ad entrare in partita (2-4), ma l’attacco polacco concede poco (3-6). Giannelli distribuisce palloni sul fronte d’attacco, Romanò e Micheletto ringraziano. Dall’altra parte, Leon risolve problemi quando la ricezione polacca non è eccellente. Quando alla battuta va Huber, sono ancora guai per la Nazionale del ct De Giorgi (12-7). ...

L'emozione per la finale degli Europei si è fatta sentire in avvio di partita al PalaEur di Roma: così il ct ha provato a scuotere la squadra ...De Giorgi per la finale ha schierato dall'inizio Giannelli-Romanò, Russo-Galassi, Lavia-Michieletto; Balaso (L) per l'Italia. La Polonia risponde con Sliwka-Leon, Januz-Kraczmarek, Kochanowski- Huber; ...Tutto esaurito al Palaeur. La Slovenia batte la Francia e conquista il podio. Un minuto di silenzio per l'incidente di Torino ...