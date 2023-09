(Di sabato 16 settembre 2023)quasi in finale di Davis Cup grazie al Canada: glini sono ad un passo dal pass per la finale grazie alla vittoria del Canada sul Cile per 2-1. La sconfitta del Cile, già eliminato, ha aiutato e non poco l’di Filippo Volandri. Agliora basta solo una vittoria (sui tre match di domani) contro la Svezia e potrà ottenere il pass per le finali di Coppa Davis L’era partita con il piede sbagliato, perdendo il primo incontro contro il Canada. Tuttavia, la squadra di capitan Volandri ha reagito nel secondo incontro, battendo il Cile per 3-0. Grazie a questa vittoria ora l’è davvero molto vicina ad una qualificazione che sembrava complicata La vittoria del Canada sul Cile ha reso quasi una formalità il terzo incontro trae ...

Per la prima volta l'si trova in vantaggio (8 - 7) dopo la schiacciatona di Michieletto (...il pareggio (13 - 13) su una infrazione di Kochanowski, Grbic non si fida degli amici italiani ...In una partita disastrosa per i campioni di, si salvano solo le giocate dei singoli come ... lasciando libero il centro area da cuiil primo gol della gara. Raspadori (6.5 dal 58'). Prova ...Campioni d'sotto 2 - 0, la reazione nel finale Genoa e Napoli pareggiano 2 - 2 nell'anticipo serale in ... All'84'il 2 - 2 del Napoli: pallone delizioso di Zielinski per Politano, con l'...... Rudi Garcia sceglie Elmas, apparso in ottima forma nel match della Macedonia contro l'. ... E all'undicesimo tiro,il gol. Movimento in area, palla sul mancino e conclusione fulminea sul ...

Arriva in Italia la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al ... Sky Arte

Italia, arriva la splendida notizia senza giocare: gli azzurri gongolano Rompipallone

Gli Azzurri si arrendono in finale perdendo la prima partita di questo europeo. Si tratta del quinto argento mentre i Polacchi bissano il successo nel 2009 in Turchia ...Italia nuovamente divisa in due. Cosa dicono le previsioni meteo tra rischio grandine a Nord e caldo e sole al Sud Ecco i dettagli ...A far la differenza proprio la concretezza di Leon e compagni dalla linea dei nove metri. Il vantaggio massimo arriva sul 14-22. L'Italia ci prova nel finale risalendo fino al 20-24 ma è troppo ampio ...