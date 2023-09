Iran | un anno dopo la morte di Mahsa Amini La regista Persson | «Siamo tutti attivisti | la nuova generazione non si fermerà» – L’intervista

(Di sabato 16 settembre 2023) È passato undalladi. La ventiduenne curda arrestata e uccisa dalla polizia morale il 16 settembre scorso a Teheran per aver indossato male l’hijab. Da quel tragico evento – che ha fatto da detonatore di una frustrazione politica, sociale, culturale – sono scoppiate le proteste in varie parti dell’. Sebbene per le strade non si vedano più i cortei partecipati di unfa, il dissenso è tutt’altro che sopito. Ha assunto nuove forme, metodi, tempi. «Laè molto coraggiosa», dice a Open laiana Nahid. Lei conosce bene la brutale repressione del regimeiano. Nel 2006 è stata arrestata dalle autorità con l’accusa di ...

Con nuove proteste all'orizzonte è sul punto di aggravarsi anche il già delicato rapporto tra l'Iran e l'Occidente che lo scorso anno criticò duramente Teheran, imponendo anche sanzioni, per la repressione. Con l'inizio del dominio della Repubblica islamica in Iran, sotto la gestione di leader e funzionari di governo non adeguati alla gestione di un paese vasto e ricco di risorse naturali come l'Iran

Un anno fa l'Iran precipitava in una spirale di proteste di massa in seguito alla morte di Mahsa Amini una ragazza di soli 22 anni uccisa dalla polizia religiosa iraniana. "la situazione in Iran è molto complessa, le donne sono 44 anni che combattono il regime, questa volta però sono insieme agli uomini, ed è per questo che la rivoluzione è così duratura e compatta"