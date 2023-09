Iran | proteste in piazza per l’anniversario della morte di Mahsa Amini La polizia carica e spara – Il video

(Di sabato 16 settembre 2023) Le forze di sicurezza inavrebbero aperto il fuoco contro alcuni manifestanti che stavano protestando a Teheran in occasione del primo anniversariodi, la giovane che ha perso la vita dopo essere stata messe in custodia, accusata di non portare correttamente il velo. La notizia circola sui social, racconta l’Ansa. Sulle piattaforme arrivano testimonianze di tensioni, lacrimogeniti e arresti sommari da varie zone del paese. Gli scontri a Teheran si sarebbero svolti tra l’Università eAzadi. Gli agenti hanno impedito l’accesso ai cimiteri dove sono sepolti manifestanti uccisi durante la rivolta di un anno fa. Anche il padre diquesta mattina è stato arrestato mentre usciva di casa, ...

Nel giorno del primo anniversario dalla morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla Polizia perch non indossava il velo in maniera corretta in diverse città dell'ci sono state piccole manifestazioni di protesa. A scendere in piazza soprattutto donne che hanno sfidato i divieti e le violenze della Polizia.

Per sette manifestanti incarcerati è stata eseguita la pena capitale, a cui erano stati condannati per la loro partecipazioni alle proteste. L'Iran ha fatto sapere che risponderà agli Stati Uniti, ...Arrestato il padre della ragazza a un anno dalla sua morte. Il pianista Ramin Bahrami all'Adnkronos: "Moriranno altre giovani come lei se l'Occidente non interviene" ...Ad un anno di distanza dalla morte di Mahsa Amini in Iran, il padre è stato arrestato mentre si apprestava a lasciare la sua abitazione ...