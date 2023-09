Iran | polizia apre il fuoco sui manifestanti Arrestato e rilasciato il padre di Mahsa Amini | gli era stato vietato di commemorarla

(Di sabato 16 settembre 2023) Nel giorno in cui ricorre il primo anniversario della morte di, deceduta dopo essere stata messa in custodia dallamorale perché non portava il velo in modo corretto, suoAmjadper alcune ore e prelevato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Nei giorni scorsi, con l’avvicinarsi dell’anniversario della morte della figlia e delle proteste antigovernative che esplosero subito dopo, l’uomo eramesso sotto sorveglianza e gli erachiesto di non tenere cerimonie per commemorare. “Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio didi Jina, suoAmjad ...

Insono in corso scioperi in occasione del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la ...curda che ha perso la vita a Teheran un anno fa dopo essere stata messa in custodia dalla...Amjad Amini, il padre della giovane curda uccisa lo scorso anno in, è stato arrestato. Nell'anniversario della morte di Mahsa Amini, l'uomo è stato fermato mentre ...messa in custodia dalla......il 16 settembre 2022 quando la ventiduenne curda Mahsa Amini venne arrestata e uccisa dalla... episodio diventato ormai un vero e proprio simbolo delle proteste antigovernative in. A lui ...L'arresto del padre di Mahsa Amini In, nel giorno del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana che perse la vita tre giorni dopo essere stata arrestata della "morale" perché non portava correttamente ...

Un anno dopo l'omicidio di Mahsa Amini, l'Iran tra straordinarie proteste e repressione Sky Tg24

Iran, presidi di polizia e internet bloccato per l'anniversario della morte di Mahsa Amini RaiNews

Un anno dopo la morte di Mahsa Amini, messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato suo padre, Amjad, mentre lasciava la casa di Saqqez. Lo fann ...In memoria di Masha Amini, uccisa dalla polizia morale un anno fa. E in Iran la sanguinosa repressione della polizia “morale” non si ferma.Un anno dopo la tragica morte di Mahsa Amini a Teheran, suo padre, Mjad Amini, è stato arrestato mentre usciva dalla sua abitazione a Saqqez. La giovane Mahsa era morta dopo essere stata trattenuta da ...