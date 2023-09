Iran | la polizia spara sui manifestanti

(Di sabato 16 settembre 2023) Alta tensione in tutto l'per le manifestazioni spontanee scattate a Teheran ed in diverse città del paese nel giorno del primo anniversario della morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa perché non indossava il velo in maniera corretta. Malgrado i divieti decine di persone, soprattutto donne, sono scese in strada; laha risposto con violenza addiritturando colpi di fucile verso i

La morte di Mahsa Amini, avvenuta un anno fa sotto custodia di, ha scatenato mesi di proteste antigovernative che si sono trasformate nella piu' grande manifestazione di opposizione alle ...... un corteo ricorda Masha Amini , la ragazza uccisa inesattamente un anno fa per la sola colpa ...proteste iraniane dello scorso anno) la manifestazione ricorda la giovane uccisa dalla '...Oggi tocca a lui, Amjad Amini, finire dietro le sbarre in. L'uomo è stato fermato stamani dallamentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. La notizia del suo arresto è stata diffusa da ...Amjad Amini, il padre di Mahsa, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dallamorale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Lo fanno sapere la ong 'Hengaw' e vari account di dissidenti iraniani sui ...

Iran, polizia apre il fuoco sui manifestanti. Ai domiciliari il padre di Mahsa Amini: gli era stato vietato… Il Fatto Quotidiano

Iran, presidi di polizia e internet bloccato per l'anniversario della morte di Mahsa Amini RaiNews

AGI - Anche a Roma, come in molte città d'Italia e del mondo, un corteo ricorda Masha Amini, la ragazza uccisa in Iran esattamente un anno fa per la sola colpa di avere una ciocca di capelli fuori pos ...In questa edizione: Lampedusa: attesa Ursula Von der Leyen, Migranti, Lampedusa: proteste degli abitanti, Iran: polizia spara sui manifestanti, Abi: salgono i tassi sui prestiti italiani, Fernando Bot ...Alcune persone sono state arrestate nella capitale iraniana, nei pressi dell'Università di Teheran e di piazza Azadi ...