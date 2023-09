Iran | arrestato il padre di Mahsa nell’anniversario della sua uccisione Ma la protesta dilaga Gli scrittori | “Basta repressione”

(Di sabato 16 settembre 2023) Un anno dopo la morte diAmini, messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è statosuo, Amjad, mentre lasciava la casa di Saqqez. Lo fanno sapere la ong 'Hengaw' e vari account di dissidentiiani sui social media L'articolo proviene da Firenze Post.

Amjad Amini, il padre di Mahsa Amini, la ragazza uccisa il 16 settembre 2022 indopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo, è statodalle forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica subito dopo essere uscito di casa. ...Per questo si stava preparando a trasferirsi nel nord est dell', nella città di Urumieh. Oltre ... In ultimo in queste stesse ore il padre di Mahsa, Amjad Amini è statodavanti alla porta ...Lo ha riferito l'ONGHuman Rights con sede a Oslo. 'Amjad Amini è statoquesta mattina mentre lasciava la sua casa a Saqez ed è tornato a casa poche ore dopo', ha fatto sapere la Ong. ...Amjad Amini, il padre della giovane curda uccisa lo scorso anno in, è stato. Nell'anniversario della morte di Mahsa Amini, l'uomo è stato fermato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. A riferirlo è sia l'ong Hengaw sia vari account di dissidenti ...

Mahsa Amini, arrestato oggi il padre della giovane uccisa in Iran: che cosa è successo Adnkronos

Iran, arrestato e rilasciato il padre di Mahsa Amini: gli era stato vietato di commemorarla Il Fatto Quotidiano

Amjad Amini, il padre di Mahsa Amini, la ragazza uccisa il 16 settembre 2022 in Iran dopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo, è stato arrestato dalle forze del Corpo ...Un anno dopo la morte di Mahsa Amini, messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato suo padre, Amjad, mentre lasciava la casa di Saqqez. Lo fann ...In memoria di Masha Amini, uccisa dalla polizia morale un anno fa. E in Iran la sanguinosa repressione della polizia “morale” non si ferma.