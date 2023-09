Iran | arrestato il padre di Mahsa Amini | morta un anno fa E scoppia il caos | agenti aprono il fuoco contro i manifestanti

(Di sabato 16 settembre 2023) Le forze di sicurezza insparatoalcune persone che stavano manifestando a Teheran in occasione del primo anniversario della morte di, la giovane che ha perso la vita dopo essere stata messe in custodia perché non portava correttamente il velo. Lo si apprende da video pubblicati sui social media. Alcunisono stati arrestati nella capitaleiana, nei pressi...

Con nuove proteste all'orizzonte è sul punto di aggravarsi anche il già delicato rapporto tra l'e l'Occidente che lo scorso anno criticò duramente Teheran, imponendo anche sanzioni, per la ...Amjad Amini, il padre di Mahsa Amini, la ragazza uccisa il 16 settembre 2022 indopo essere stata arrestata per non aver indossato correttamente il velo, è statodalle forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica subito dopo essere uscito di casa. ...Per questo si stava preparando a trasferirsi nel nord est dell', nella città di Urumieh. Oltre ... In ultimo in queste stesse ore il padre di Mahsa, Amjad Amini è statodavanti alla porta ...Lo ha riferito l'ONGHuman Rights con sede a Oslo. 'Amjad Amini è statoquesta mattina mentre lasciava la sua casa a Saqez ed è tornato a casa poche ore dopo', ha fatto sapere la Ong. ...

Mahsa Amini, arrestato oggi il padre della giovane uccisa in Iran: che cosa è successo Adnkronos

Iran, arrestato e poi rilasciato il padre di Mahsa Amini nell’anniversario della morte la Repubblica

Roma, 16 set. (LaPresse) – “L’arresto del padre di Mahsa Amini”, poi rilasciato, “è un chiaro segnale che il regime è terrorizzato e, sentendosi minacciato, cerca di reprimere qualsiasi manifestazione ...In Iran, a un anno dalla morte di Mahsa Amini, il padre della giovane di origine curda è stato arrestato e posto ai domiciliari. Mahsa era morta dopo essere stata messa in custodia dalla polizia moral ...“Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Stato di Jina Mahsa Amini, suo padre Amjad Amini è stato arrestato dalle forze di repressione questa mattina mentre usciva dalla sua casa a Saqqez ed è ...