Iran | a un anno dalla morte di Mahsa Amini riesplode la protesta | arrestato il padre

È passato undalla morte della giovane curdo - iraniana Mahsa Amini , mentre si trovata sotto la custodia della Gasht - e Ershad, la polizia morale della Repubblica islamica dell'. Sono ...Con nuove proteste all'orizzonte è sul punto di aggravarsi anche il già delicato rapporto tra l'e l'Occidente che lo scorsocriticò duramente Teheran, imponendo anche sanzioni, per la ...In un certo senso, si potrebbe affermare che nel corso dell'ultimo, l'abbia subito una rivolta intersezionale : poiché le rivendicazioni di chi vive nel margine, nella subordinarietà, nell'...... sociale, culturale - sono scoppiate le proteste in varie parti dell'. Sebbene per le strade non si vedano più i cortei partecipati di unfa, il dissenso è tutt'altro che sopito. Ha assunto ...

Iran, a un anno dalla morte di Mahsa Amini riesplode la protesta TGCOM

Un anno dopo Mahsa, l'Iran non smette di urlare: «Donna, vita e libertà» Avvenire

A un anno dall’inizio della rivolta “Donna Vita Libertà” in Iran, anche ad Agrigento Amnesty International organizza un’iniziativa di solidarietà come in altre 40 piazze in tutta l’Italia. Sabato 16 S ...Amjad Amini, il padre di Mahsa, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre ...Amjad Amini, il padre di Mahsa, morta esattamente un anno fa a Teheran dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, è stato arrestato mentre la ...