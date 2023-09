Inzaghi | «Solo l’inizio | vogliamo continuare! Non cerco rivincite»

(Di sabato 16 settembre 2023)ha ancora una volta smentito certe dicerie, vincendo il derby 5-1. Dopo Inter-Milan, l’allenatore si è fermato in sala stampa per la conferenza: ecco tutte le sue dichiarazioni. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Milan. Che segnale date al campionato? Un segnale che volevo, un segnale di forza. Vincere cinque derby consecutivi mancava da tanto tempo, sono contento per tutta la famiglia Inter: è un qualcosa di importante, però in campionato siamoalla quarta giornata. Grandissima soddisfazione, però adesso arriva il difficile con tante partite ravvicinate e dobbiamo essere bravi ad affrontarle al meglio. Che margine di miglioramento ha quest’Inter? Chiaramente dobbiamo inserirli coi modi e i tempi giusti. Pavard è arrivato ed è un giocatore ...

Termina 5-1 per l'Inter il match contro il Milan valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Mkhitaryan con una doppietta, Thuram, Calhanoglu e Frattesi.