Inzaghi | «Mkhitaryan lo conosciamo tutti | ascolto e leggo poco Thuram un grande acquisto»

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico dell’Inter, Simoneè soddisfatto a fine partita ai microfoni di Dazn dopo la goleada contro il Milan «Abbiamo fatto un buonissimo inizio, underby, siamo sempre rimasti concentrati, distanze giuste, fatto gol nei momenti giusti, i subentrati sono stati bravissimi in un momento in cui avevamo preso il 2-1. Complimenti a questi ragazzi, è unasoddisfazione ma è solo l’inizio. Sappiamo quanto ci tiene tutta la famiglia Inter a questo derby, ora arrivano una serie di partite ravvicinate e ci prepareremo a questo.lo, guardo solo i miei ragazzi, cosa fanno in allenamento, ero un po’ preoccupato perché nelle prime tre partite avevamo avuto una settimana intera ...

