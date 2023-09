Inzaghi | «Ci tenevamo tanto | bravissimi! Complimenti a Thuram»

(Di sabato 16 settembre 2023)ha ancora una volta stravinto il derby, il suo sesto da quando è all’Inter e il quinto nel 2023 su altrettanti giocati. L’allenatore ha mostrato la sua soddisfazione nell’intervista a Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneè entusiasta per il 5-1 di Inter-Milan: «Grandissima gioia per tutta la famiglia Inter. Citantissimo, i ragazzi sono stati bravissimi a organizzare la partita nel migliore dei modi. Bravissimi gli attaccanti a lavorare di squadra, questo gruppo sta lavorando dal 13 luglio con tantissimo spirito e quindi dobbiamo continuare così. La determinazione ha indirizzato la gara? Assolutamente sì. Siamo stati concentrati, attenti, abbiamo vissuto i momenti della gara sempre lucidi. Sul 2-1, in un derby, la squadra poteva subire il colpo ma non abbiamo subito niente e ne abbiamo fatti altri tre: ...

