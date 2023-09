Inter straripante | Milan battuto 5-1 nel derby

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Con una grande prova di forza, carattere e qualità, l'trionfa nell'attesissimodella Madoninna travolgendo il5-1. Si tratta della quinta stracittadina consecutiva vinta dai nerazzurri in questo 2023, nonché del quarto successo di filaista in quest'avvio di campionato. Decidono la doppietta di Mkhitaryan e i centri di Thuram, dell'ex Calhanoglu e di Frattesi, mentre ai rossoneri serve a poco il lampo di Leao. La squadra di Inzaghi vola da sola a punteggio pieno in vetta alla classifica a 12 punti, mentre gli uomini di Pioli, costretti al primo pesante ko stagionale, restano fermi a quota 9. Neanche cinque minuti sul cronometro e i nerazzurri passano subito in vantaggio con la zampata sotto porta di Mkhitaryan, che devia di mancino un tiro cross di Dimarco dopo una bell'azione di ...

Un divario ampio, ampissimo che ha fatto emergere tutte le qualità di un'e posto la lente d'ingrandimento le pecche di un Milan talmente fragile da smarrirsi sia in partenza che a ...Allegri in vetta in attesa del derby di Milano Nel momento migliore del Milan, arriva il raddoppio dell'come un fulmine a ciel sereno: in ripartenza Lautaro lancia Dumfries che, a sua volta, ...19.55 Serie A:Milan travolto, derby all'Unafa suo il derby battendo al 'Meazza' il Milan con un durissimo 5 - 1. Inizio scoppiettante dei nerazzurri che al 5' passano: un tirocross di Dimarco viene sfruttato da ...Stefano Pioli parla così dell'ottimo inizio di stagione della sua squadra Milan e, sarà ...persi sia in campionato sia in coppa contro i nerazzurri Dall'altra parte c'è un'avversaria...

Il punto esclamativo sul match lo mette il grande ex di turno Calhanoglu ad una decina di minuti dal 90', realizzando con freddezza il calcio di rigore del 4-1 conquistato e gentilmente concesso da La ...Peccato che quel Milan, già dalla mentalità vincente e trascinato da un Ibra straripante, dopo un girone d’andata perfetto iniziò a perdere qualche colpo nella fase di ritorno, dando modo proprio ...E' un campionato molto difficile, se lo giocano Inter, Milan, Juventus e Napoli; l'Inter mi pare in alcuni momenti straripante, il Milan ha cambiato molto e ha fatto bene, la Juventus potrà ...