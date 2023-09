Inter | Skriniar bocciato dopo PSG-Nizza | Inzaghi ha 3 buoni motivi per non rimpiangerlo

... Milanè già oggetto di alcune pesanti critiche in Francia. Tra queste, molto duro l'... Poi, conclude il giornale francese sul giudizio all'ex: "Sotto pressione, sembra friabile. Voto 3". ...Psg - Nizza,'massacrato': 'Un mediocre, godo tantissimo'Ovviamente la prestazione horror diin Paris Saint - Germain - Nizza ha scatenato tanti tifosi dell', ancora arrabbiati ...In difficoltà l'ex, Milanche aveva mostrato qualche problema di inserimento già nel precampionato. L'Equipe in particolare ha inserito il difensore centrale tra i bocciati del match. '...... con l'italiano diventato difensore centrale dopo il forfait alla fine della scorsa stagione di Milan- Milan vedrà un nuovo duello sulla fascia e occhio a due vecchie conoscenzeUn ...

Disastro Skriniar al Psg, la reazione dei tifosi dell’Inter CalcioMercato.it

Dalla Francia: l'ex Inter Skriniar sta facendo disastri al PSG Inter News 24

Un giudizio a dir poco tranchant, per dirlo alla francese. I 3 MOTIVI - Dall'altra parte l'Inter, che aveva salutato non senza mugugni Skriniar, non sembra soffrire la sua assenza. Già nella scorsa ...È duro il pane per gli ex milanesi a Parigi: Skriniar è il peggiore in campo nella disfatta casalinga del PSG contro il Nizza, ma ce n’è ...Biasin ha commentato quanto accaduto con Milan Skriniar in PSG-Nizza e ha fatto riferimento al passato del difensore all’Inter. Ecco le sue parole. MOMENTACCIO - Milan Skriniar non ha giocato una buon ...