Inter | Mkhitaryan | 'Tutti uniti per la seconda stella | i nuovi hanno capito subito cosa vuol dire'

Inizio scoppiettante dei nerazzurri che al 5' passano: un tirocross di Dimarco viene sfruttato dache batte Maignan. Raddoppioal 38' con una azione dirompente di Thuram che salta ...MILANO - Grazie ad una doppietta die ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, l'batte il Milan, ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e vola in testa alla classifica, scavalcando i rossoneri e la ...Doppiettae capolavoro di Thuram. Leao in gol per i rossoneriTop e flop di- Milan. La scena la rubano ovviamente Thuram e, che decidono la gara con due prestazioni mostruose. Il francese distrugge il Diavolo nella prima frazione, l'armeno ...

I nerazzurri hanno dominato la sfida contro i rivali dall'inizio alla fine: in gol anche Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Inutile la rete di Leao ...INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 29' st 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (dal 19' st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (dal 35' st 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco ...L'Inter riprende coraggio e al 69' allunga di nuovo: Lautaro lavora un bel pallone in area e serve Mkhitaryan che trova l'angolo giusto e batte ancora Maignan per il 3-1. Pioli prova a cambiare al 77' ...