Inter-Milan | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 16 settembre 2023) È un altro derby con vista sulla vetta del campionato quello in programma questa sera a San Siro.si presentano alla stracittadina numero 238 con gli stessi punti in classifica e con la chiara intenzione di vincere non solo per prendersi il primo posto solitario, ma anche per frustrare le ambizioni dei cugini a quattro giorni dall’esordio in Champions League rispettivamente contro Real Sociedad e Newcastle. Il fischio d’inizio ad, valevole per la quarta giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Come detto, le due squadre arrivano alla sfida del Meazza reduci da 3 vittorie ottenute nelle prime 3 uscite stagionali, che le pongono appaiate in testa alla classifica. I nerazzurri, fin qui, hanno vinto in casa 2-0 ...

StandardArticle2014v1) Di Bello torna in Serie A: già scontato l'errore sul rigore negato al Bologna con la Juventus]] La variante Thuram e il nuovo centrocampo delL'non si è trasformata ..., l'aneddoto di Borja Valero "Rientrammo negli spogliatoi con Brozovic e Lukaku che stavano litigando. Si dicevano di tutto. Perdevamo 0 - 2 nel derby. Nello spogliatoio dell'c'è ...Commenta per primo Piccolo incidente di percorso in Curva Nord , a San Siro, in vista dell'attesissimo derby tra. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com , la coreografia organizzata all'interno del settore nerazzurro è andata in malora a causa di un incidente tecnico . Per questo motivo, ...Commenta per primo Lautaro e Thuram da una parte, Giroud e Leao dall'altra. A caccia dello scudetto della seconda stella,è il derby delle grandi stelle in attacco , ma non solo. In panchina ci sono altre quattro punte arrivate nella scorsa campagna acquisti estiva: Arnautovic, Sanchez, Okafor e Jovic . In ...

Inter-Milan. La serie A torna col botto e ci riserva subito un derby di alta classifica. In palio c'è il primato dato che entrambe le squadre sono a punteggio pieno e solo una delle due ci potrà ...Ancora qualche ora di attesa e poi andrà in scena il derby di Milano. L'Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli si sfideranno ...