Inter-Milan LIVE | le formazioni ufficiali del derby

(Di sabato 16 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautovi?, Sánchez. All.: Inzaghi....

Ore 16:45 - Con largo anticipo vengono consegnate le formazioni ufficiali di: le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. In panchina : Audero, Di Gennaro; ...Commenta per primo Tijjani Reijnders è intervenuto aTV prima del derby con l': 'C'è emozione, dobbiamo mostrare quello che sappiamo fare. Vogliamo giocare e dare il meglio'. A Dazn ha aggiunto: 'Tensione Ovviamente ce n'è un po', la ...Le mosse dei tecnici, l'attesa dei tifosi e l'atmosfera direttamente dal Meazza. Le ultime sul derbyJoel Obi, ex giocatore dell', ha parlato ai microfoni di TMW in vista del derby di Milano contro il. Ecco le sue dichiarazioni Joel Obi, ex giocatore dell', ha parlato ai microfoni di TMW in vista del derby di Milano contro il. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Entrambe le ...

Derby Inter-Milan 2023: formazioni ufficiali e ultime news Corriere della Sera

Derby Inter-Milan, le probabili formazioni di Inzaghi e Pioli La Gazzetta dello Sport

Reijnders ha parlato prima dell’inizio di Inter-Milan: è il primo derby per il centrocampista olandese, determinato a vincere. Tra i volti nuovi del Milan 2023/2024 c’è Tijjani Reijnders, da subito ...Tijjani Reijnders ha espresso le sue emozioni circa il suo primo derby di Milano tra Inter e Milan, per la gara valida per la 4ª giornata di Serie A ..."Le milanesi sono tornati a dire la loro in maniera importante". Non ha dubbi Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan ...