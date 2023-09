Inter-Milan LIVE 5-1 | pokerissimo con Frattesi

(Di sabato 16 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.5-1: sintesi e moviola 1? Si comincia. Iniziato il derby della Madonnina. 5?in vantaggio! Iniziativa di Thuram che scappa via sulla destra, mette in mezzo per Dimarco: l’esterno calcia verso la porta e Mkhitaryan e bravissimo a ribadire in rete da pochi passi! Proteste rossonere per un contatto tra Thiaw e Thuram, ma dopo check del Var tutto viene convalidato. 8?sulle ali dell’entusiasmo spinge ancora in avanti. Nerazzurri a caccia del ...

L'esordio contro il, a causa dei due gol subiti, gli hanno portato un quattro in pagella; ... il mercato ha portato via elementi importanti come Arnautovic la cui cessione all'ha privato ...7 È il 16 settembre ed è già tempo di primo derby stagionale . A San Siro va in scena il confronto trae lo stadio risponde presente. Prima dello spettacolo in campo, è show già in tribuna e nelle curve. Nella gallery sottostante i mosaici creati da tifosi interisti e milanisti e gli ...A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.4 ...Sul web già non si discute d'altro: c'era fallo dell'all'inizio dell'azione che ha portato all'1 - 0 contro ilLa risposta arriva da Luca Marelli, il talent arbitrale di Dazn. Sollecitato da Pierluigi Pardo in telecronaca, l'ex fischietto ...

LIVE Inter-Milan 4-1: Calhanoglu cala il poker su rigore! La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del derby Fanpage.it

Ecco la live di Inter-Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: derby d’alta quota tra le prime due della classe Pronti a seguire Inter-Milan in live insieme a noi Il match… L ...Inter 3, Milan 1 al 69'. Henrikh Mkhitaryan (Inter) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lautaro Martínez. Inter 2, Milan 1 al 58'. Rafael Leão ...I nerazzurri hanno fatto riferimento alla finale di Champions raggiunta contro i rossoneri, che hanno replicato ricordando ai rivali l'esito della sfida contro il City ...