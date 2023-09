Inter-Milan LIVE 3-1 | doppietta di Mkhitaryan | nuovo doppio vantaggio nerazzurro

(Di sabato 16 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.3-1: sintesi e moviola 1? Si comincia. Iniziato il derby della Madonnina. 5?in! Iniziativa di Thuram che scappa via sulla destra, mette in mezzo per Dimarco: l’esterno calcia verso la porta ee bravissimo a ribadire in rete da pochi passi! Proteste rossonere per un contatto tra Thiaw e Thuram, ma dopo check del Var tutto viene convalidato. 8?sulle ali dell’entusiasmo spinge ancora in ...

A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2 ...Il derby di Milano regala spettacolo anche prima del fischio d'inizio: ecco le coreografie, con gli immancabili sfottò, preparate dalle due ...Serie A: la 4° giornata di campionato: la diretta - Proteste sul gol di Mkhitaryan Juventus - Lazio: le pagelle , le proteste per il gol di Vlahovic Le partite di oggi: Genoa - Napoli ...... ore 18 Fiorentina - Atalanta, ore 20.45 Roma - Empoli, lunedi' 18 settembre, ore 18:30 Salernitana - Torino, ore 20.45 Hellas Verona - Bologna Classifica: Juventus 10,9, Lecce 7, ...

La moviola: due contatti dubbi sul vantaggio, il Milan protesta ma il Var conferma. Giallo a Theo La Gazzetta dello Sport

I nerazzurri hanno fatto riferimento alla finale di Champions raggiunta contro i rossoneri, che hanno replicato ricordando ai rivali l'esito della sfida contro il City ...A San Siro va in scena il derby tra Inter e Milan: entrambe partono a punteggio pieno. Al 5' la sblocca subito Mkhitaryan tra le proteste rossonere, poi lo stesso armeno va vicino al bis. La squadra d ...Sold out a San Siro per il derby di Milano: gli spettatori giunti al Meazza per il derby della quarta giornata sono 75.571, per 6.274.951 di incasso lordo. Il secondo più alto in Serie A.