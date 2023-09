Inter-Milan | le pagelle | Thuram e Mkhitaryan devastanti | Frattesi uomo ovunque Thiaw | serata da dimenticare

Leggi su oasport

(Di sabato 16 settembre 2023)Sommer 6: soffre ben poco, ilnon riesce quasi mai a essere pericoloso dalle sue parti. I rossoneri riescono però a bucarlo per la prima volta in stagione, con Leao che di fronte a lui non può sbagliare. Darmian 6: nonostante abbia Leao dalle sue parti, riesce a tenerlo spesso a bada venendo bucato solo da una grande scelta di Giroud. In attesa di Pavard, il posto nel terzetto difensivo è ben coperto. Acerbi 6: ritorna dopo l’infortunio e non c’è differenza, è il solito baluardo difensivo che negli scorsi mesi si è preso di peso la difesa dell’. Mezzo voto in meno per lo spazio lasciato per l’apertura di Giroud. Bastoni 6: usato meno del solito in fase di impostazione, esce un po’ claudicante. Rimane per lui una giornata tranquilla. (al 74? De Vrij SV) Dumfries 7: gran momento in Nazionale confermato anche con la ...