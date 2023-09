Inter-Milan | le pagelle | Mkhitaryan voto 8 | 5 | Thiaw voto 4

(Di sabato 16 settembre 2023) Tra le fila dell'tutti promossi conmigliore in campo e con Thuram e Lautaro Martinez da 8 in pagella. Tra le fila del Diavolo fioccano le insufficienze

1 Henrikh Mkhitaryan , centrocampista dell', ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby contro il: 'L'importante non sono i miei gol, ma che abbiamo vinto. Dobbiamo continuare così, con questi tifosi si può fare tutto. Andiamo ...Commenta per primo5 - 1Maignan 5 : un solo intervento su Carlos Alberto e cinque gol subiti. Non ha grandi responsabilità però il risultato rimane molto duro anche per lui. Calabria 4,5 : Pioli gli ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3 - 5 - 2): Sommer 6.5; Darmian 7, Acerbi 6.5, Bastoni 6.5; ...La formazione di Inzaghi domina la stracittadina e vola a punteggio pieno L'travolge ilper 5 - 1 nel derby valido come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024 . I nerazzurri si impongono con la doppietta di Mkhitaryan, il gol di ...

LIVE Inter-Milan 4-1: Calhanoglu cala il poker su rigore! La Gazzetta dello Sport

LIVE MN - Inter-Milan (5-1): ennesima disfatta da derby. Così non va Milan News

I nerazzurri hanno dominato la sfida contro i rivali dall'inizio alla fine: in gol anche Thuram, Calhanoglu e Frattesi. Inutile la rete di Leao ...Allo stadio Giuseppe Meazza è terminata poco fa la sfida tra Inter e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A. Il risultato finale è stato di 5-1. La cronaca del primo tempo Il Milan inizia con ...Pronti, via e il derby Inter-Milan viene sbloccato da Mkhitaryan, sul tocco del quale il portiere francese non può nulla. Stesso discorso per l'eurogol di Marcus Thuram, per il tris dell'armeno, sul ...