Inter-Milan | le formazioni ufficiali | gioca Acerbi

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo la sfida fra Juventus e Lazio, che ha inaugurato la 4ª giornata della Serie A 2023/24, alle 18:00 a scendere in campo a San Siro saranno, nel 1º Derby della Madonnina stagionale: da pochi minuti sono state diramate lescelte dai due allenatori. Si tratta di una sfida al vertice fra le uniche 2 squadre ancora a punteggio pieno in classifica dopo 3 giornate (9 punti), che potrebbe già essere decisiva per il prosieguo del campionato in chiave Scudetto. DAZN trasmetterà in streaming il match, che sarà visibile su Sky sul canale Zona DAZN. Quello di oggi sarà il derby nº 197 della storia del nostro campionato fra nerazzurri e rossoneri: il Biscione ha vinto 74 sfide, a fronte dei 63 successi del Diavolo e di 59 pareggi. Nel corso della passata stagione, leesi ...

Ecco l'arrivo della squadra rossonera a San Siro, accolta da un gruppo di tifosi dell'Inter (che gioca in casa) a un'ora e mezza dall'inizio del derby. Alle 18.00 andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Alle 18.00 andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan valido per la quarta giornata di Serie A.

Gli ingressi aprono alle ore 15:00, si prega gli spettatori di presentarsi già a quell’ora. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi d ...Alla quarta giornata è già tempo di derby. A San Siro si affrontano Inter e Milan, ed è uno scontro di altissima classifica. Sì, perché le ...Serie A 2023/2024, 4a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.