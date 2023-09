Inter-Milan | la probabile formazione | c’è un cambio per Inzaghi ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023), Simonelavora con la squadra alla rifinitura per il derby di quest’oggi. Le ultime sullanerazzurra.? Simonesta lavorando con i suoi alla rifinitura in vista del derby che inizierà questo pomeriggio, a San Siro, alle ore 18:00. L’non può e non vuole sbagliare perciò il tecnico nerazzurro sta ponderando al meglio le proprie scelte. Stando alle ultime di Sky Sport, lapotrebbe portare con sé unche sembra essere sempre più in pole. Al centro della difesa dovrebbe, infatti, partire titolare Francesco Acerbi al posto di Stefan De Vrij....