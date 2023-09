Inter-Milan | Acerbi va in pole! Scalpitano due nuovi innesti ? CdS

(Di sabato 16 settembre 2023) Oggi, il derby dio. Francescovuole riprendersi la maglia dal primo minuto dopo i 270? di egemonia de Vrij. Intanto, occhio a due voltidell’estate ULTIME ?mette la freccia e sorpassa de Vrij per un posto dal 1? in. L’ex Lazio e Sassuolo, dopo un mese di stop, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare. Nei primi 270? di stagione contro Monza, Cagliari e Fiorentina, ha fatto le sue veci de Vrij, il quale si è comportato all’altezza del sostituto, non sbagliando praticamente nulla. Ora dopo la pausa per le nazionali e con unristabilito al 100% Inzaghi potrebbe affidarsi al suo caro vecchio pupillo. Intanto, dalla panchinaArnautovic e Frattesi. ...

Solo che l'accordo che lo legava all'è ovviamente ormai dissolto e sulla sua forma fisica, adesso, i nerazzurri nutrono più di un dubbio.Un derby unico, mai visto. A prescindere dal risultato e dal piazzamento finale. Mai nella storiasono scese in campo una contro l'altra in testa alla classifica e a punteggio pieno. A pochi mesi dall'euroderby in semifinale di Champions League 2023/2023, Milano certifica ancora (...LE PARTITE Sabato 16 settembre Juventus - Lazio: ore 15.00: ore 18.00 Genoa - Napoli: ore 20.45 Domenica 17 settembre Cagliari - Udinese: ore 12.30 Frosinone - Sassuolo: ore 15.00 Monza ...Per quanto riguarda il calcio occhi puntati sul derby della Madonnina tra, ma spazio anche a Juventus - Lazio e Napoli - Genoa, senza dimenticare Serie B, Serie C e campionati esteri. ...

Inter-Milan, clamorose mosse a sorpresa: rumors su Inzaghi e Pioli Liberoquotidiano.it

Ecco il botta e risposta Inzaghi-Pioli prima del derby Inter-Milan ilGiornale.it

Lo ha spiegato lui stesso in un post pubblicato nelle ultime ore. “Quando gioco col Milan penso solo ai duelli con Theo Hernandez, del resto non mi interessa” – dice sorridendo – “Perché lui è un top ...Inter e Milan si sfidano nel quarto turno di Serie A. In un derby molto sentito e importante, con entrambe le squadre che condividono il primo posto nella classifica del campionato a punteggio pieno.Inter e Milan in fuga. Non solo in campionato, ma anche da Milano. La città di San Siro rischia di restare orfana dei due club. Il Milan lavora al suo nuovo impianto a San Donato, l’Inter ha appena ...