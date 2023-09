Inter-Milan 5-1 | pokerissimo nerazzurro | il Diavolo sprofonda all’inferno

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.5-1: sintesi e moviola 1? Si comincia. Iniziato il derby della Madonnina. 5?in vantaggio! Iniziativa di Thuram che scappa via sulla destra, mette in mezzo per Dimarco: l’esterno calcia verso la porta e Mkhitaryan e bravissimo a ribadire in rete da pochi passi! Proteste rossonere per un contatto tra Thiaw e Thuram, ma dopo check del Var tutto viene convalidato. 8?sulle ali dell’entusiasmo spinge ancora in avanti. Nerazzurri a caccia del raddoppio. 11? ...