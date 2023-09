Inter-Milan 5-1 | cinquina nerazzurra e primo posto in classifica

(Di sabato 16 settembre 2023) La formazione di Inzaghi domina la stracittadina e vola a punteggio pieno L’travolge ilper 5-1 nel derby valido come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con la doppietta di Mkhitaryan, il gol di Thuram, il rigore di Calhanoglu e la rete di Frattesi. Alnon serve la marcatura di Leao. Il successo consente alla formazione di Inzaghi di salire a 12 punti e di guidare laa punteggio pieno. Il, alla prima sconfitta nel torneo, rimane a quota 9. Inzaghi per il derby meneghino conferma dieci undicesimi della squadra che ha battuto contro la Fiorentina: esordio stagionale per Acerbi aldi de Vrij e in avanti fiducia al tandem Lautaro-Thuram. Dall’altra parte Pioli con Tomori squalificato, ...

