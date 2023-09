Inter-Fiorentina Primavera | le formazioni ufficiali Scelte di Chivu

(Di sabato 16 settembre 2023) Alle ore 13 al Konami Youth Developement Centre si giocherà la partita del Campionato di1 tra. Sfida importante per rispondere all’ultimo pari per i nerazzurri, di seguito le, le: 1 Calligaris, 3 Cocchi, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 9 Sarr, 10 Kamate, 11 Quieto, 14 Berenbruch, 15 Stante, 23 Maye, 27 Aidoo. A disposizione: 12 Tommasi, 21 Raimondi, 13 Motta, 16 Guercio, 17 Vedovati, 19 Matjaz, 22 Spinacce, 22 Ricordi, 26 Miconi, 29 Diallo, 31 Zanchetta. Allenatore: C.: 40 Vannucchi, 2 Vigiani, 3 Scuderi, 4 Baroncelli, 5 Biagetti, 9 Sene, 25 Elia, 33 Ievoli, ...

... la squadra di Inzaghi ha battuto Monza, Cagliari ementre la formazione di Pioli ha vinto contro Bologna, Torino e Roma. L'ha segnato 8 gol e ancora non ha incassato reti. Anche il ...... ore 15:00 (DAZN)- Milan: ore 18:00 (DAZN) Genoa - Napoli: ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Calcio, ... Sky Sport 251 ) Frosinone - Sassuolo: ore 15:00 (DAZN) Monza - Lecce: ore 15:00 (DAZN)-...... il Milan ci ha provato invano come l'per Scamacca, Morata e Taremi. Poi i dirigenti ... Così alla fine il Milan ha preso Luka Jovic dallaa titolo definitivo e gratuito. Il serbo classe ...... diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Andrea Marinozzi Entrambe reduci da una vittoria controe Roma. Entrambe in testa a punteggio pieno.in vantaggio 7 a 3 negli ...

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Delio Rossi, ex allenatore di Lazio, Atalanta, e Fiorentina, tra le tante, ha parlato del match di questo pomeriggio tra la Juventus e i biancocelesti di ...In un focus sui ricambi che hanno a disposizione gli allenatori della Serie A, La Gazzetta dello Sport riporta anche qualche numero che riguarda la Fiorentina. Come il valore in milioni di euro della.La squadra di Inzaghi viene dalle vittorie contro Monza, Cagliari e Fiorentina, segnando 8 gol senza ancora subirne nessuna. Il tecnico dell'Inter, oggi dovrebbe confermare la squadra scesa in campo ...