Inter-Fiorentina Primavera | 2-0 al 45? | Sarr non sbaglia dal dischetto

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023)in campo al Konami Your Development Centre (qui il LIVE): la squadra di Chivu ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 FINE PRIMO TEMPO – L’parte bene contro la. Gli uomini di Chivu chiudono il primo tempo avanti di due reti: a segno Quieto al 7? che sfrutta un rimpallo in area e ribatte ottimamente in rete. Il raddoppio arriva al 20? con un calcio di rigore conquistato e realizzato da. Lo stesso attaccante al 33? sfiora il gol del possibile 3-0. Nella ripresa i nerazzurri dovranno mantenere lo stesso livello di concentrazione per portare a casa una vittoria importantissima.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...