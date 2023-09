Inflazione alle stelle | i consumi frenano di quasi 4 miliardi

(Di sabato 16 settembre 2023) Suicontinua a pesare l', tanto che nel II semestre rischia di imprimere una frenata di. A lanciare l'allarme sono i commercianti che invocano un deciso cambio di rotta nello stesso giorno in cui arriva la convocazione per Cgil, Cisl, Uil e Ugl a Palazzo Chigi il 22 settembre, per un round di confronto presieduto dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, e a cui parteciperà anche il Mr. Prezzi, sugli interventi per calmierare i rincari causati dalla pressione inflazionistica. "L'erosione del potere d'acquisto e dei risparmi incide sulla spesa delle famiglie, senza inversioni di tendenza, dovrebbe diminuire nel secondo semestre di -3,7rispetto ai I semestre", spiegano i tecnici del Centro Europa ricerche per Confesercenti. A fine anno ...

... ora al 4,50% , nel tentativo di domare l'. L'ultimo incremento, deciso giovedì 14 ... Quello per le operazioni di finanziamentoimprese è stato del 5,03%, mentre il tasso medio sul ...L'che sta investendo tutti i settori non ha influenzato le tariffe dei servizi a domanda ... Pur con tutte le difficoltà legate al bilancio, ò'attenzionepersone efamiglie, rimane ......dito contro la presunta visione simil - sovietica da parte del ministro nella presunta lotta... ha siglato il protocollo per il trimestre anti -. Un accordo sottoscritto dalle ...... dal momento che l'negli Stati Uniti ha accelerato per il secondo mese consecutivo , ... Tuttavia, il settore delle criptovalute èprese con una serie di sfide endogene. Incertezza ...

Il caro prezzi ha tagliato del 5% le quantità di prodotti alimentari acquistate nel 2023 dagli italiani e dai marchigiani, che sono però costretti a spendere comunque il 7% in più a causa dei rincari ...L’inflazione è un momento ben preciso che si viene a presentare ... Si tratta infatti di una risorsa che, grazie alle sue caratteristiche, limita le spese bancarie in quanto non è richiesto ...L'inflazione sta colpendo tutto e a quanto pare a patirne anche i prezzi per i voli. Ecco la reazione delle varie compagnie ...