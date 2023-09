Incidenti stradali | tre feriti

(Di sabato 16 settembre 2023) Questa mattina alle ore 10.55 un incidente si è verificato in località Ponte Alla Nave lungo strada da raccordo Arezzo-Battifolle e San Zeno. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Arezzo e Croce Bianca di Arezzo, la Polizia municipale ed i vigili del fuoco. Un uomo di 48 anni ed una donna di 46 sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Arezzo. Scontro auto scooter a Pieve al Toppo A Pieve al Toppo uno scontro tra uno scooter e un’automobile, è avvenuto in tarda serata, lungo la strada statale 73. Sul posto la Croce Bianca di Arezzo,l’elisoccorso Pegaso e la Polizia municipale di Arezzo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Curiosità: Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidenti attirano meno l'attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti.

