Incidente Frecce Tricolori | il precedente più tragico risale al 1988 | a Ramstein | persero la vita 70 persone

(Di sabato 16 settembre 2023) Una bambina di 5 anni ha perso la. Suo fratello, di 12 anni, è ricoverato per alcune gravi ustioni. Anche i loro genitori sono finiti in ospedale per i danni causati dalle fiamme. La quinta vittima dell’aereo avvenuto oggi pomeriggio, 16 settembre, a Torino, è il pilota della Freccia Tricolore schiantatasi al suolo, che è rimasto ferito dalle fiamme. L’ipotesi più probabile, al momento, sembra quella di un bird strike, ovvero un’avaria causata dall’impatto con uno stormo di uccelli. Nelle prossime ore si accerteranno le ragioni dell’accaduto, ma intanto la tragedia – seppure con un numero dicoinvolte assai diverso – ricorda l’aereo del. Il 28 agosto di 35 anni fa, durante l’Airshow Flugtag ’88 nella base Nato di, in Germania, ci fu una ...

TORINO - Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragicoche ha coinvolto uno degli aerei delleTricolori all'aeroporto di Torino Caselle, causando la morte di una bambina di 5 anni. 'Sulle cause non possiamo dire nulla, tutto va accertato',...... aereo si schianta sull'aeroporto di Caselle nel Torinese: muore una bimba di 5 anni Leggi Anche Schianto aereoTricolori, le possibili cause dell'Leggi Anche Schianto...È stata questa la dinamica del terribileaereo di Torino, aeroporto Caselle. Il pilota, ... poi divorata dalle fiamme Torino, Aereo delleTricolori cade in fase di decollo, le fiamme ...Terribilepresso l'aeroporto di Caselle a Torino , dove un aereo delleTricolori, Pony 4, si è schiantato a terra durante la fase di decollo mentre erano in corso le prove generali per lo ...

VIDEO | Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta durante le prove: morta una bambina Dire

Torino, aereo delle Frecce Tricolori si schianta al suolo e prende fuoco: morta una bambina di 5 anni - Il video Open

TORINO (ITALPRESS) - Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragico incidente che ha coinvolto uno degli aerei delle Frecce Tricolori all'aeroporto di Torino Caselle, causando la morte ...La mamma ha ustioni sul 12-13% del corpo, il papà sul 4. Il testimone: i genitori non sono riusciti a tirar fuori la piccola dall'auto. Ora sono sotto choc ...Quello che sempre temiamo, oggi è successo. Erano da poco passate le 16 e 30 quando un aereo delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ...