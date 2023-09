Incidente al porto di Salerno | solidarietà degli equipaggi a Genova

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani alle 11 in punto, ildiesprimerà la propriaal marittimo morto nel gravesul lavoro avvenuto a, analogamente a quanto si svolgerà in contemporanea presso altri porti d’Italia. L’, avvenuto il 14 settembre ha visto coinvolti il primo ed il secondo ufficiale di una nave di compagnia armatoriale italiana, che si trovava presso lo scalo campano per operazioni di carico e scarico merce, investiti da un mezzo durante alcune manovre di routine. La vittima è il secondo ufficiale Antonino Donato, 29 anni, di Messina. Il suo collega Giuseppe Cirone, 27 anni e anch’egli siciliano, si trova invece ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di. Il ...

Questa mattina un altro incidente mortale nel porto di Salerno che si aggiunge alla lunga lista di omicidi negli altri scali portuali Italiani negli ultimi mese.

Domani alle 11 le navi del Porto di Genova, così come quelle di altri porti italiani, suoneranno per ricordare Antonino Donato