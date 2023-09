Incidente a Freccia Tricolore nel torinese | morta bimba di 5 anni

L'ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all'... Cosa sappiamo Secondo le prime notizie laè caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo ...Nell'non si esclude il coinvolgimento di altri componenti del nucleo familiare. Il pilota, a quando si apprende, si è salvato lanciandosi con il paracadute. Le Frecce Tricolori sono attese ...Secondo le prime notizie la '' è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco.Ci sarebbero delle persone coinvolte oggi nello schianto di unaTricolore nella zona dell'aeroporto di Caselle. E' quanto si è appreso da fonti qualificate. Non si sa nulla in merito alle ...

Un aereo della pattuglia acrobatica italiana delle Frecce Tricolori è precipitato oggi all'aeroporto ... Non si conoscono al momento le acuse dell'incidente.TORINO. Drammatico incidente nel Torinese. Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato durante un’esercitazione a Caselle: le fiamme hanno ucciso una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista ...TORINO (ITALPRESS) - Gravissimo incidente questo pomeriggio all'aeroporto di Caselle a Torino. Coinvolto uno degli aerei delle Frecce Tricolori. Una bimba ...