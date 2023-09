In Villa Comunale il “Mondo figurato” | due giorni dedicati alla lettura

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di: < 1 minuto “Promozione e valorizzazione dell’immaginazione, dell’intelligenza e della creatività umana“. L’assessoreCultura del comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini ha presentato, con queste parole, l’obiettivo del “”, un festival dedicatoletteratura per l’infanzia e per i ragazzi, ideato ed organizzato dall’Associazione Condividiamo APS della presidente Claudia Cioffi e dal Comune di Benevento – “Città che legge” – assessoratoCultura e alle Biblioteche. Inha avuto l’inizio una duededicata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Palazzo- Sala dei Passi Perduti, dom 17, ore 11.00). Spazio anche ai reading, come ...Giacobazzi, ore 17). Il festival è promosso dal 'Consorzio per il festivalfilosofia', di cui sono ...Il Museo Ghidoni ha aperto le sue porte a Ospitaletto. La nuova casa della cultura , allestita nella exPresti di via Padana Superiore, dimora storica già di proprietàe dichiarata bene d'interesse storico artistico dalla Soprintendenza regionale, è stata infatti inaugurata questa mattina.Sabato 16 alle 16,30,, via Chiesa 73, l'apertura con l'inaugurazione della mostra fotografica "Un abbraccio alla Natura", opere di Batti Gai (fino al 24 settembre orario domenica 10 - ...... ancora oggi, infatti, Torre non dispone di un teatroper dare il meritato lustro a queste ... Anzi, i palcoscenici saranno due, poiché gli eventi saranno suddivisi traMacrina , nella ...

Ariano Bio Festival d'Irpinia questo week end nella Villa Comunale Nuova Irpinia

Fiamme alla Villa Comunale di Napoli, incendiato il furgone dei ... Fanpage.it

Il palazzo comunale di Adrano di via Aurelio Spampinato e l'area fitness della villa comunale saranno intitolati rispettivamente al Giudice Rosaro ...La seduta di giovedì sera ha visto approvate in poche ore diverse delibere e il documento del sindaco in vista dell’adeguamento del Piano degli Interventi, giunto rapidamente al voto senza alcun inter ...Una donna di 69 anni è stata aggredita ieri mattina alla Villa Comunale, mentre svolgeva attività fisica, da un cane di grossa taglia che l’ha morsa più volte prima di allontanarsi. L’animale, ...