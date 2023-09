(Di sabato 16 settembre 2023) C’è ancora molta confusione: molti imprenditori e dirigenti d’azienda, soprattutto nelle piccole imprese, pensano che la “” sia une non un. Viene il sospetto che non a tutti sia chiaro il concetto di. Ricordiamolo: per “” si intende quella “condizione di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di crescita delle generazioni future”. Spostando il baricentro della definizione dall’individuo all’ azienda, il concetto diventa: “condizione di sviluppo in grado di assicurare oggi il soddisfacimento dei bisogni che saranno presenti nell’impresa stessa anche nel futuro”. Intesa così lad’impresa non è altro che un invito per imprenditori ...

... provocherebbe uno tsunami che manderebbe sott'acquaaltre parti del sistema mondiale, via ... Questo è evidente neiriguardanti l'output , con il manifatturiero che passa di mese in mese da un ...A oggi il primo gap che caratterizza lee' senza dubbio la mancanza di cultura e di competenze ... Persi tratta di partire proprio dalle basi, ovvero dalla trasformazione digitale e dalla ......è senza dubbio la mancanza di cultura e di competenze in materia: sanno che l'Intelligenza Artificiale esiste ma ancora non sanno come utilizzarla per migliorare le proprie performance. Per...... hanno un'età avanzata e la mancanza del ricambio generazionale non aiuta certo le, anche se ... sempre troppo spessoaziende scartano profili per limiti di età, sesso, o etnia, che poi si ...

In molte Pmi la sostenibilità si considera un costo, quando è in realtà un investimento Il Fatto Quotidiano

Delfi AI: la piattaforma per fare innovazione nelle PMI EconomyUp

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Secondo il report Swascan nel secondo trimestre di quest'anno gli attacchi nel nostro Paese sono aumentati del 34,6% rispetto ai primi tre mesi. Le aziende di servizi quelle più colpite dai pirati ...Il Gruppo Bcc Iccrea ha chiuso il 2022 con una crescita della produzione complessiva nel comparto danni del 17%, raggiungendo la soglia di quasi 200 milioni di euro di premi realizzati (170 milioni ne ...