Impossibile da uccidere | trama e cast del film giallo in onda stasera su Rai2

(Di sabato 16 settembre 2023)sualle 21:20 va inda, TV movie del ciclo Nel segno del: ecco lae ilsualle 21:20 nuovo appuntamento del ciclo "Nel segno del" con ilda, proposto in prima visione assoluta. Trasmesso in Austria e Germania nel 2021, il TV movie è tratto da un romanzo tedesco del 2016, "Ein Schlag ins Gesicht" (Un pugno in faccia), scritto da Franz Dobler. LaSimone Mankus è una diva del cinema e dello spettacolo che ha fatto carriera negli anni '60 e '70. Ha avuto due mariti, avventure di ogni tipo e un figlio, Jonas, a cui non ha mai detto ...

Stasera su Rai2 alle 21:20 nuovo appuntamento del ciclo "Nel segno del giallo" con il filmda, proposto in prima visione assoluta . Trasmesso in Austria e Germania nel 2021, il TV movie è tratto da un romanzo tedesco del 2016, "Ein Schlag ins Gesicht" (Un pugno in ...La prima serata di Rai 2 torna ad ammantarsi di mistero. Stasera - 16 settembre - andrà infatti in onda un nuovo lungometraggio del ciclo "Nel segno del giallo" ,da, di produzione tedesca. Previsto per le 21:20 in prima visione , il film ruota intorno all' ex diva Simone Mankus , presa di mira da un pericoloso stalker.da ...da(Drammatico, Thriller) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Nina Grosse, con Iris Berben, Murathan Muslu, Barnaby Metschurat, Katharina Nesytowa, Helgi Schmid, Johannes ...FILM Su Rai Due dalle 21.20da. Simone Mankus, una passata diva del cinema, sta pianificando il suo ritorno. Uno stalker decide di interessarsi a lei. La sua unica speranza è ...

Impossibile da uccidere - Film (2021) ComingSoon.it

Impossibile da uccidere: trama, finale e cast del film-tv su Rai 2 Tvblog

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda Impossibile da uccidere, TV movie del ciclo Nel segno del giallo: ecco la trama e il cast.Per il ciclo Nel segno del giallo in prima serata su Rai 2 in onda "Impossibile da uccidere": la trama del film con Iris Berben, Murathan Muslu, Barnaby Metschurat.Trama: Un ex poliziotto (Murathan Muslu) diventa la guardia del corpo di una famosa cantante/attrice (Iris Berben). Il suo compito è identificare il suo stalker e proteggerla da lui/lei; nessuno dei ...