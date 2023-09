Imola | travolge e uccide medico in moto | 24enne arrestato

(Di sabato 16 settembre 2023) Il giovane è risultato positivo all'alcol test Ha perso la vita il 41enne Antonio Vilardi, travolto e ucciso da un’auto mentre era in sella alla suachirurgo, specializzato in ortopedia e originario di Cosenza, è morto sul colpo nella notte alle 3.20 quando la sua Ducati Monster è stato tamponato violentemente da un ragazzo alla guida di una Mazda CX-30. Lo scontro all’altezza del semaforo tra viale Francesco d’Agostino e via Salvo D’acquisto. Sottoposto ad accertamenti dai carabinieri di, l’automobilista di 24 anni è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,21 g/l. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è statoper omicidio stradale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'auto, guidata da un 24enne di Imola, ha travolto la vittima trascinandola per oltre 200 metri di distanza dal punto d'impatto.